Россия может отказаться от скидки на газ для Украины?

Освобождение НАК "Нафтогаз Украины" от уплаты НДС с операций по ввозу природного газа является вполне нелогичном с точки зрения наполнения бюджета. Так считают исследователи консорциума независимых аналитических центров, которые осуществляли мониторинг первые 100 дней деятельности новой власти, пишет еженедельник "Зеркало недели".

По их мнению, это приведет к бюджетным потерям, однако не улучшит финансовое состояние компании.

"Правительство поддержало большие вертикально-интегрированные компании, освободив их от уплаты подоходного налога на полученные дивиденды, что несет риск появления новых схем минимизации налоговых обязательств", - констатируют эксперты.

Характеризуя финансовое состояние НАК "Нафтагаз Украины", исследователи отметили, что уценка на газ для Украины, которая засчитывается как оплата аренды пребывания Черноморского флота РФ на нашей территории, частично решает проблемы компании и повышает конкурентоспособность производства.

Однако базовые условия газового контракта остаются неизменными, что дает возможность правительству России возобновить действие экспортной пошлины на газ, отмечают эксперты.

"Существует риск консервирования состояния дел, поскольку новые цены могут затормозить реализацию программ энергосбережения и тому подобное", - прогнозируют исследователи.