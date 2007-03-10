Как продать воды на миллион?

В Черниговской области работниками Государственной службы борьбы с экономической преступностью разоблачены должностные лица коммунального предприятия.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, должностные лица на протяжении последних трех лет, без лицензии на пользование недрами осуществляли добычу артезианской воды.

От этой противоправной деятельности они незаконно получили прибыль на общую сумму свыше 1 млн. грн.

Органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.202 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка занятия хозяйственной и банковской деятельностью).