Женщина с грудным ребёнком утонули с автомобилем
13:49, 10 марта 2007Общество
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Поиск ведут спасатели МЧС
В Запорожской области, близ поселка Михайловка автомобиль ВАЗ-2101 съехал в Приднепровский оросительный канал, в результате чего погибли девочка 2006 года рождения и ее мама.
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, отец успел выплыть и находится в шоковом состоянии.
Поиск тел погибших ведут спасатели МЧС. Ситуация находится на контроле областного управления МЧС.
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