Женщина с грудным ребёнком утонули с автомобилем

13:49, 10 марта 2007
Общество
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Поиск ведут спасатели МЧС

В Запорожской области, близ поселка Михайловка автомобиль ВАЗ-2101 съехал в Приднепровский оросительный канал, в результате чего погибли девочка 2006 года рождения и ее мама.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, отец успел выплыть и находится в шоковом состоянии.

Поиск тел погибших ведут спасатели МЧС. Ситуация находится на контроле областного управления МЧС.

 

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