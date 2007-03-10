Женщина с грудным ребёнком утонули с автомобилем

В Запорожской области, близ поселка Михайловка автомобиль ВАЗ-2101 съехал в Приднепровский оросительный канал, в результате чего погибли девочка 2006 года рождения и ее мама.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, отец успел выплыть и находится в шоковом состоянии.

Поиск тел погибших ведут спасатели МЧС. Ситуация находится на контроле областного управления МЧС.