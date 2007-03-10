В казино совершено нападение на начальника милиции

В Днепропетровске в ночь с 7 на 8 марта неизвестные совершили нападение на исполняющего обязанности начальника милиции Октябрьского района областного центра Эдуарда ГУЗИЕНКО.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Управления МВД Днепропетровской области, инцидент произошел в одном из казино в центре города при исполнении офицером милиции служебных обязанностей.

По данным УМВД, Е.ГУЗИЕНКО пытался прекратить хулиганские действия посетителей заведения. Однако неизвестные напали на правоохранителя, нанеся ему повреждения лица и головы.

После нападения злоумышленники скрылись с места происшествия. Сейчас их личности установлены. Милиция объявила злоумышленников в розыск. Ведется следствие. Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь.