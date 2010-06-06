В Крыму пройдет крестный ход с восхождением на гору

Крестный ход с восхождением на гору Святого Иоанна к развалинам древнего православного храма планируется в Крыму 6-го июня - в День Всех Святых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-служба Симферопольской и Крымской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.

«Гора Святого Иоанна (Пахкал-Кая) - одна из вершин главной гряды крымских гор. На ней во время Великой Отечественной войны располагался партизанский пост наблюдения за дорогой Симферополь - Алушта, и до сих пор еще сохранились камни фундамента средневековой церкви-крепости», - говорится в переданном пресс-релизе.

Паломники посетят развалины монастыря и примут участие в молебне.

Крестный ход проводится по благословению митрополита Симферопольского и Крымского ЛАЗАРЯ.

Епархия приглашает принять участие в восхождении на гору прихожан ее храмов, священнослужителей канонической православной церкви, военнослужащих, казаков, православную молодежь и всех желающих, но просит «рассчитать свои силы», поскольку подъем - трудный и продолжительный.