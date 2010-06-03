В Днепропетровске милиция разогнала пикет под окнами своего начальства

Сегодня в Днепропетровске сотрудники милиции применили силу для разгона акций протеста против произвола правоохранительных органов, часть протестующих задержана.

Об этом УНИАН сообщил председатель Общественного Комитета национальной безопасности Украины (КНБУ) Алексей ТОЛКАЧЕВ.

По его словам, сегодня Общественный совет национальной безопасности и Межрегиональное рабочее движение пикетировали УМВД Днепропетровской области, требуя отставки его главы Виктора БАБЕНКО.

«По моей информации милиция попыталась силой разогнать участников акции. Один из координаторов акции протеста – Александр ЩЕРБАНЬ, как и еще несколько участников акции, был задержан. Такие действия правоохранительных органов являются грубым нарушением прав граждан на свободу волеизъявлений», - убежден А.ТОЛКАЧЕВ.

По его мнению, требования протестующих относительно отставки В.БАБЕНКО являются вполне адекватными, учитывая незаконное задержание бывшего главного бухгалтера ЮГОКа Нины КОЗЛОВСКОЙ и ее охранников. «Общественное давление сегодня вполне целесообразно, так как Н.КОЗЛОВСКАЯ удерживается милицией под предлогом защиты ее как свидетеля, и можно только предположить, какое на нее оказывается давление с целью получения определенных показаний», - отметил правозащитник.

Как сообщалось в СМИ, 30 апреля во время силового захвата главный бухгалтер ЮГОКа Н.КОЗЛОВСКАЯ была принуждена к написанию заявления об увольнении. Видимо, чувствуя угрозу своей жизни и здоровью, сразу после увольнения она заключила договор об охране себя и своей семьи с частной охранной фирмой.

Однако 8 мая главбух вместе с мужем и дочерью, двумя охранниками и водителем была задержана сотрудниками милиции в одном из криворожских кафе.

После задержания Н.КОЗЛОВСКАЯ была доставлена в УВД г. Кривой Рог. После ночного пребывания и появилось заявление о том, что ее похитили… «задержанные вместе с ней охранники и водитель».

12 мая, во время очных ставок, Н.КОЗЛОВСКАЯ отказалась от своего заявления о ее похищении охранниками, заявив, что с 1 мая они охраняли ее на законных основаниях.

1 июня Центрально-городской районный суд Кривого Рога не дал санкции на повторный арест четырех сотрудников частной охранной фирмы, обвиняемых в похищении бывшего главного бухгалтера ЮГОКа.

Таким образом, суд отверг безосновательные доводы следствия относительно необходимости содержания обвиняемых под стражей. «Центрально-городской районный суд Кривого Рога, как ранее и Апелляционный суд Днепропетровской области, принял решение освободить моих подзащитных под подписку о невыезде», - сказал адвокат обвиняемых Игорь ГОЛОВКО.

По его мнению, своим решением криворожский суд подтвердил незаконность повторного задержания его подзащитных.