От прокуратуры требуют разобраться в деле о «похищении» бывшего главбуха ЮГОКа

Сегодня Общественный Комитет национальной безопасности Украины (КНБУ) проведет под стенами Днепропетровской областной прокуратуры акцию потеста против незаконного задержания милицией бывшего главного бухгалтера ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат» (ЮГОК) Нины КОЗЛОВСКОЙ. Об этом УНИАН сообщил председатель КНБУ Алексей ТОЛКАЧЕВ. (По данным адвоката обвиняемых в похищении Н.КОЗЛОВСКОЙ - Игоря ГОЛОВКО, в отношении нее задействована программа защиты свидетелей и связаться с ней невозможно - УНИАН).

Как отметил в интервью УНИАН А.ТОЛКАЧЕВ, нет никаких оснований доверять версии милиции о попытке похищения Н.КОЗЛОВСКОЙ. «С одной стороны они заявляли, что КОЗЛОВСКУЮ похитили ее собственные охранники, но у нас больше оснований считать, что она принудительно удерживается самой милицией. Правоохранители осуществляют на нее давление для получения каких-то показаний, о конечной цели их действий можно только догадываться», - сказал правозащитник.

При этом он отметил, что не понятно, каким образом по отношению к Козловской могла быть задействована программа защиты свидетелей. «Нет достоверных доказательств в отношении того, что она пострадавшая. Сама КОЗЛОВСКАЯ уже опровергала версию милиции о своем похищении. Меня очень настараживает отсутствие объяснений со стороны бывшего главбуха ЮГОКа, ведь она могла бы сама объяснить, что же происходит на самом деле. КОЗЛОВСКАЯ могла бы пояснить какие у нее взаимоотношения со своими бывшими охранниками, которые обвиняются милицией в ее похищении, и с самой милицией», - убежден А.ТОЛКАЧЕВ.

Он считает, что программа защиты свидетелей является очередной уловкой милиции, для того чтобы оградить Н.КОЗЛОВСКУЮ от каких бы то ни было внешних контактов. «Если такая программа задействована, то до постановки точек в даном уголовном деле будет очень сложно добиться контакта с бывшим главным бухгалтером ЮГОКа», - отметил собеседник агентства.

По его словам Комитет намерен требовать, чтобы Днепропетровская областная прокуратура разобралась в деле о похищении бывшего главбуха ЮГОКа. “Прокуратура должна привлечь к ответственности сотрудников милиции, принимавших участие в фальсификации материалов этого уголовного дела. Если человек был похищен злоумышленниками, то можно обратиться в милицию, но если человека незаконно удерживает сама милиция, то, к кому тогда обращаться?!», - подытожил А.ТОЛКАЧЕВ.

Как сообщалось в СМИ, 30 апреля во время силового захвата главный бухгалтер ЮГОКа Нина КОЗЛОВСКАЯ была принуждена к написанию заявления об увольнении. Видимо, чувствуя угрозу своей жизни и здоровью, сразу после увольнения она заключила договор об охране себя и своей семьи с частной охранной фирмой.

Однако, 8 мая главбух вместе с мужем и дочерью, двумя охранниками и водителем была задержана сотрудниками милиции в одном из криворожских кафе.

После задержания г-жа КОЗЛОВСКАЯ была доставлена в УВД г. Кривого Рога. После ночного пребывания и появилось заявление о том, что ее похитили… «задержанные вместе с ней охранники и водитель».

12 мая, во время очных ставок, Н.КОЗЛОВСКАЯ отказалась от своего заявления о ее похищении охранниками, заявив, что с 1 мая они охраняли ее на законных основаниях.

1 июня Центрально-городской районный суд Кривого Рога не дал санкции на повторный арест четырех сотрудников частной охранной фирмы, обвиняемых в похищении бывшего главного бухгалтера ЮГОКа.

Таким образом, суд отверг безосновательные доводы следствия относительно необходимости содержания обвиняемых под стражей. «Центрально-городской районный суд Кривого Рога, как ранее и Апелляционный суд Днепропетровской области, принял решение освободить моих подзащитных под подписку о невыезде», - сказал адвокат обвиняемых И.ГОЛОВКО.

По его мнению, своим решением криворожский суд подтвердил незаконность повторного задержания его подзащитных.