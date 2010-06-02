В Харькове опять столкновения: трех людей забрала «скорая»

Сегодня в Харькове в парке культуры и отдыха им. Горького произошло очередное наступление на защитников зеленых насаждений, которые вторую неделю подряд защищали деревья от вырубки, палаточный городок свернут, акция протеста переместилась к зданию облгосадминистрации.

Как сообщил корреспонденту УНИАН участник «Зеленого фронта», наступление началось в 4 часа утра, когда на месте вырубки появились около 50 лиц в черной одежде. Они вместе с лесорубами, которые включили пилы, пошли шеренгой на защитников деревьев.

«Людей оттесняли грубой силой, били ногами, прикованных к деревьям оторвали от стволов, по ходу пилили даже те деревья, на которых находились альпинисты. После того как возникла реальная угроза жизни людей, мы свернули палатки и оставили место побоища», - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что «несколько людей травмированы и троих забрала «скорая помощь», милиция не вмешивалась в столкновения, но «задерживала наших людей».

По словам активиста, после этого защитники зеленых насаждений вышли из парка и направились по улице Сумской в центр города к площади Свободы, где перед зданием облгосадминистрации им перекрыл дорогу кордон милиции. После продолжительных споров его удалось обойти благодаря вмешательству депутатов облсовета, в частности и бывшего губернатора Арсена АВАКОВА.

В эти минуты около 200 людей пикетируют Дом советов – здание облгосадминистрации и областного совета.

«Мы хотим обратить внимание общественности на вопиющие нарушения прав людей и законов», - сказал собеседник агентства.

Накануне и.о. харьковского городского председателя Геннадий КЕРНЕС на одном из местных телеканалов заявил, что работы по вырубке деревьев ведутся законно, и отметил, что «эта дорога будет построена».

Как сообщал УНИАН, в парке им. Горького с разрешения Харьковского горисполкома продолжается пробивка просеки для дороги, которая, по информации власти, должна решить транспортные проблемы в этом районе города. С начала вырубки на месте работ ее противники уже вторую неделю пытаются остановить вырубку деревьев, заявляя, что она ведется незаконно. На просеке были разбиты палатки, возле которых круглосуточно дежурили активисты, на деревья поднимались альпинисты, чтобы помешать вырубке.

Периодически на месте событий происходят столкновения. 27 мая, в частности, около 15.00 в зоне вырубки деревьев в парке им. Горького произошло столкновение между исполнителями работ и противниками вырубки, в результате чего пострадали двое протестующих, которых «скорая помощь» доставила в больницу.

28 мая председатель Харьковской областной государственной администрации Михаил ДОБКИН заявил, что обеспокоен «провокационными и хулиганскими действия со стороны хорошо проплаченных так называемых активистов-экологов и журналистов карманных СМИ». «Подстрекая общественность, они уже прибегли к обвинению стражей порядка, которые, выполняя свои прямые обязанности в рамках действующего законодательства, пытаются навести порядок на объекте строительства», - сказал он.