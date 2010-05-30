Редкий случай: браконьеры получили тюремный срок
04:41, 30 мая 2010Общество
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В Черкасской области
Звенигородский районный суд Черкасской области осудил к тюремному заключению трех местных браконьеров.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Звенигородском районном суде, браконьеры осуждены к лишению свободы сроком от 4 до 6 месяцев.
Суд признал их виновными в совершении преступления, предусмотренному ст. 185 ч.2 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Во время задержания милиционеры обнаружили у браконьеров 82 кг рыбы и 6 сетей.
Это редкий случай в области, когда браконьеров осуждают к лишению свободы, обычно их только штрафуют как административных правонарушителей.
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