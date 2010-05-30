Редкий случай: браконьеры получили тюремный срок

Звенигородский районный суд Черкасской области осудил к тюремному заключению трех местных браконьеров.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Звенигородском районном суде, браконьеры осуждены к лишению свободы сроком от 4 до 6 месяцев.

Суд признал их виновными в совершении преступления, предусмотренному ст. 185 ч.2 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Во время задержания милиционеры обнаружили у браконьеров 82 кг рыбы и 6 сетей.

Это редкий случай в области, когда браконьеров осуждают к лишению свободы, обычно их только штрафуют как административных правонарушителей.