Умер руководитель фонда "Демократические инициативы"
00:43, 30 мая 2010Общество
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Кучерив проходил курс химиотерапии
29 мая на 55-м году жизни умер директор фонда "Демократические инициативы" Илько Кучерив.
В 2010 году у Кучерива был диагностирован рак легких, он проходил курс химиотерапии.
На сайте фонда в записи, датированной 28 мая, Кучерив сообщает, что "остается оптимистом".
Илько Кучерив - один из учредителей Народного руха и основатель фонда "Демократические инициативы".
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