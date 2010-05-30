Умер руководитель фонда "Демократические инициативы"

29 мая на 55-м году жизни умер директор фонда "Демократические инициативы" Илько Кучерив.

В 2010 году у Кучерива был диагностирован рак легких, он проходил курс химиотерапии.

На сайте фонда в записи, датированной 28 мая, Кучерив сообщает, что "остается оптимистом".

Илько Кучерив - один из учредителей Народного руха и основатель фонда "Демократические инициативы".

Украинская правда