В Тернополе возле облпрокуратуры обнаружили минометную мину
18:49, 28 мая 2010Общество
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...времен войны
В Тернополе возле областной прокуратуры обнаружили минометную мину.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, на опасный предмет наткнулась жительница соседнего дома во время работы в цветнике.
Спасатели на месте изъяли мину калибра 82 мм времен Второй мировой войны. Они также обследовали место находки, однако других взрывоопасных предметов не нашли.
В целом, с начала года в области пиротехники МЧС изъяли и обезвредили 508 взрывоопасных предметов времен минувших войн.
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