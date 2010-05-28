В Тернополе возле облпрокуратуры обнаружили минометную мину

В Тернополе возле областной прокуратуры обнаружили минометную мину.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, на опасный предмет наткнулась жительница соседнего дома во время работы в цветнике.

Спасатели на месте изъяли мину калибра 82 мм времен Второй мировой войны. Они также обследовали место находки, однако других взрывоопасных предметов не нашли.

В целом, с начала года в области пиротехники МЧС изъяли и обезвредили 508 взрывоопасных предметов времен минувших войн.