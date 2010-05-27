"За Украину" требует ареста милиционеров, причастных к смерти студента

Партия „За Украину!” требует полного, объективного и быстрого расследования факта гибели Игоря Индила - студента Киевского профессионально-педагогического колледжа им. Макаренко, который умер в Шевченковском райотделе столичной милиции, и привлечения к ответственности виновных в его смерти.

Об этом заявил заместитель председателя партии „За Украину!”, председатель Киевской городской организации партии Юрий ЗУБКО, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

«Правоохранители должны немедленно возбудить уголовное дело в связи со смертью И.Индила и взять под арест милиционеров, которые держали студента в Шевченковском райотделе, чтобы те не оказывали давление на расследование», - требует председатель Киевской горорганизации партии «За Украину!».

„Объяснение милиционеров, что якобы юноша получил смертельные травмы из-за того, что несколько раз упал в райотделе, далеки от здравого смысла, - отмечает Ю.ЗУБКО, - У нас есть подозрения, что многочисленные черепно-мозговые травмы, которые привели к смерти студента, были нанесены ему в результате насилия».

Также Ю.ЗУБКО настаивает, что после этой ужасной трагедии начальник ГУМВД Украины в г. Киеве Алексей КРИКУН должен уйти в отставку, а генеральной прокурор Александр МЕДВЕДЬКО и министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЁВ должны взять расследование гибели студента под личный контроль.

Справка УНИАН. 26 мая телеканал “1+1” сообщил, что в одном из общежитий Киева участковый милиционер забрал студента в районный отдел милиции Шевченковского района, а на утро родителям предложили забрать тело парня из морга. Студенты рассказали ТСН, что “милиция оказывает давление на студентов, чтобы подростки заявили, якобы была драка, и Игорь садился в милицейскую машину уже побитый с проломленной головой”.

В свою очередь в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Киеве УНИАН сообщили, что студент был доставлен в Шевченковское райуправление милиции, где он погиб, за якобы грубые нарушения общественного порядка. По данным ГУ МВД Украины в Киеве, студент погиб из-за того, что упал, находясь в нетрезвом состоянии. По информации ЦОС, «во время пребывания в милиции студенту стало плохо, и он несколько раз упал, получив при этом черепно-мозговую травму».