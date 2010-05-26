Минобороны выступает за наращивание сотрудничества с НАТО

Министерство обороны Украины положительно оценивает все достижения сотрудничества с НАТО и отмечает его дальнейшую активизацию с целью достижения реальных практических результатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель министра обороны Украины Григорий ПЕДЧЕНКО во время заседания международного круглого стола «Приоритеты реформирования сектора безопасности и обороны в Украине, который проходит в Киеве в рамках заседания совместной рабочей группы Украина-НАТО по вопросам военной реформы.

«Хочу засвидетельствовать, что Министерство обороны Украины положительно оценивает все достижения сотрудничества с НАТО и будет прилагать усилия для обеспечения его дальнейшего наращивания с целью достижения реальных практических результатов», - заявил Г.ПЕДЧЕНКО.

Он отметил, что нынешнее руководство военного ведомства придерживается принципов преемственности и последовательности и будет продолжать сотрудничество с НАТО в сфере построения национальных Вооруженных сил.

Г.ПЕДЧЕНКО также сообщил, что в начале июня в Брюсселе делегация Минобороны будет принимать участие в заседании комиссии Украина-НАТО на уровне председателей оборонных ведомств. «В ходе заседания планируется обсуждение с нашими партнерами вопроса о состоянии и перспективах дальнейшего сотрудничества с Альянсом», - отметил первый заместитель министра обороны.