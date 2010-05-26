В зоопарке Киева уверяют: верблюдица стала "жертвой террористов"

В Киевском зоопарке заявляют об очередной террористической акции против животных, которая привела к гибели белой четырехлетней верблюдицы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевского зоопарка.

Согласно официальной информации зоопарка, 20 мая в 16.00 рабочие по уходу за животными сообщили врачам ветеринарной медицины о том, что животное отказалось от еды и питья.

«Причем специалистами были зафиксированы те же симптомы, что и у яков, которым в этот же день злоумышленники подбросили отравленный корм», - отмечается в сообщении пресс-службы.

Животное было сразу же отделено от группы, и на протяжении всех пяти дней ветеринары зоопарка круглосуточно проводили реанимационные мероприятия. Но, в отличие от яков, верблюдицу по кличке Мая спасти так и не удалось.

Ветеринарные врачи поставили предварительный диагноз - острая токсическая интоксикация на фоне токсического отравления. Кровь погибшей верблюдицы будет передана на токсико-химическую экспертизу, труп, - на кафедру физиологии Национального университета биоресурсов и природопользования Украины.

Дирекция зоопарка начала служебное расследование по факту гибели животного.

«Уже сейчас есть веские причины считать смерть верблюдицы следствием умышленного отравления. Охраной зоопарка в среду вечером возле вольера с верблюдами был замечен подозрительный мужчина в возрасте 40-45 лет, среднего роста, с серьгой, который находился там длительное время. В тот же день, во время вечернего обхода, рабочими был выявлен в вольере вареный картофель, не входящий в рацион животных», - говорится в сообщении пресс-службы зоопарка.

Руководство зоопарка призывает правоохранительные органы активизировать расследование смертей животных в зоопарке.

«К сожалению, нет гарантии, что очередная смерть удовлетворит людей, поставивших своей целью любой ценой дискредитировать сотрудников зоопарка. В настоящее время дирекция видит лишь один путь предотвратить дальнейшие трагедии - это активное участие правоохранительных органов в расследовании. Также мы снова обращаемся к руководству столичной милиции с просьбой рассмотреть вопрос об организации охраны животных, поскольку зоопарк не имеет возможности обеспечить надлежащий надзор своими силами», - сказано в сообщении Киевского зоопарка.

Верблюдица Мая родилась в Киевском зоопарке.