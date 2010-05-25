Заведующего военной кафедрой поймали на взятке
17:03, 25 мая 2010Общество
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Вымагал - и получил
В Кривом Роге за получение 8 тыс. грн. взятки задержан заведующий военной кафедрой одного из вузов города.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.
Заведующий кафедрой вымогал и получил взятку от студента за возможность учиться по программам подготовки офицеров запаса среди студентов дневной формы обучения.
Прокуратура Центрально-Городского района Кривого Рога по факту получения взятки возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки, соединенное с ее вымогательством).
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