Заведующего военной кафедрой поймали на взятке

В Кривом Роге за получение 8 тыс. грн. взятки задержан заведующий военной кафедрой одного из вузов города.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Заведующий кафедрой вымогал и получил взятку от студента за возможность учиться по программам подготовки офицеров запаса среди студентов дневной формы обучения.

Прокуратура Центрально-Городского района Кривого Рога по факту получения взятки возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки, соединенное с ее вымогательством).