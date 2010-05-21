Украина заинтересована качать венесуэльскую нефть в Беларусь

Украина заинтересована осуществлять транзит венесуэльской нефти в Беларусь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ после заседания глав правительств СНГ в Санкт-Петербурге, отвечая на вопросы журналистов.

Он подчеркнул, что вопрос о продолжении транзита нефти обсуждался сегодня в ходе двусторонней встречи с премьер-министром Беларуси Сергеем СИДОРСКИМ.

Основной вопрос, который требовал обсуждения – тарифы прокачки нефти. «Естественно, белорусская сторона хотела бы, чтобы эти транспортные тарифы были как можно более низкими. А мы наоборот хотим – чтобы наша железная дорога работала с прибылью», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что сегодня была достигнута договоренность, что вице-премьеры Украины и Беларуси Андрей КЛЮЕВ и Владимир СЕМАШКО детально обсудят этот вопрос и достигнут компромисса. «Я думаю, что мы такой компромисс найдем. Мы заинтересованы, чтобы нефть шла через нашу территорию, мы будем на этом зарабатывать. Вопрос цены», - сказал Н.АЗАРОВ.