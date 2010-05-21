При задержании подозреваемый ударил милиционера пистолетом

В Кременчуге сотрудники милиции задержали человека, который стрелял в милиционера.

Об этом УНИАН сообщила пресс-офицер Кременчугского городского управления милиции Анна ВОЛЮВАЧ.

По ее словам, милиционеры, патрулируя город, остановили подозрительного молодого человека. Однако он занервничал и начал убегать от милиционеров. Милиционеры начали преследование. «Во время преследования парень начал стрелять в сторону лейтенанта милиции Юрия СКРЫЛЯ. Когда милиционеры задерживали злоумышленника, тот успел нанести милиционеру телесные повреждения в область головы рукояткой пистолета», - сказала А.ВОЛЮВАЧ.

Она также сообщила, что задержанным оказался 27-летний кременчужанин, который ранее уже привлекался к ответственности за совершение ряда краж.

У задержанного милиционеры изъяли газовый пистолет марки «Шмайсер» без каких-либо разрешений на его ношение и использование.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.