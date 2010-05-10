Для защиты евро нужен стабилизационный фонд

Министры финансов стран Европейского союза рассмотрят вопрос о создании стабилизационного фонда ЕС для защиты евро. Главы финансовых ведомств должны утвердить план, принятый двумя днями ранее на саммите глав правительств 16 стран зоны евро по защите европейской валюты, передает Associated Press. При этом в рамках создания фонда предлагается увеличить объем доступной финансовой помощи странам еврозоны до 60 млрд евро, которая будет распространяться на все 27 стран Евросоюза. В настоящее время лимит помощи странам, оказавшимся в сложных финансовых условиях, ограничен 50 млрд евро.

Отмечается, что не все стороны придерживаются единого мнения по данному вопросу. Так, британский министр финансов Алистер Дарлинг заявил, что Великобритания не собирается поддерживать предложение о создании стабилизационного фонда для защиты евро. По его мнению, создание подобного фонда касается исключительно 16 стран, использующих евро в качестве своей валюты. Британия в их число не входит.

На экстренной встрече в Брюсселе, напоминает РосБизнесКонсалтинг, присутствуют министры финансов 27 стран Евросоюза.