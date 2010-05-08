В Запорожье к 9 мая высаживают орден из живых цветов

В Запорожье к 9 мая появится орден из живых цветов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской мэрии, орден "Великая Отечественная война" высаживают на Аллее Боевой Славы в центре Запорожья представители коммунального предприятия "Зеленстрой".

По словам руководителя предприятия Владимира КАУРОВА, "дизайнеры подобрали цветовую гамму строго по краскам настоящего боевого ордена - в композиции использованы цветы сальвии, герани плющелистной розовой, красной филаргонии и другие цветы".