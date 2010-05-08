В Запорожье к 9 мая высаживают орден из живых цветов
07:19, 08 мая 2010Общество
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"Дизайнеры подобрали цветовую гамму"
В Запорожье к 9 мая появится орден из живых цветов.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской мэрии, орден "Великая Отечественная война" высаживают на Аллее Боевой Славы в центре Запорожья представители коммунального предприятия "Зеленстрой".
По словам руководителя предприятия Владимира КАУРОВА, "дизайнеры подобрали цветовую гамму строго по краскам настоящего боевого ордена - в композиции использованы цветы сальвии, герани плющелистной розовой, красной филаргонии и другие цветы".
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