В МИД сетуют, что в Украине не поняли решения Януковича

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО сегодня отбыл с рабочим визитом в Нью-Йорк для участия в Обзорной конференции 2010 года по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, в рамках визита К.ГРИЩЕНКО проведет переговоры с Генсекретарем ООН Пан Ги МУНОМ, а также встретится с государственными политическими деятелями Соединенных Штатов, представителями украинских общественных организаций.

Предусмотрены также рабочие встречи главы украинского МИД с министрами иностранных дел стран - участниц Конференции, в частности, Австрии, Дании, Люксембурга, Канады.

При этом в МИД отметили, что Украина была и остается лидером процесса глобального ядерного разоружения, что подтвердило решение Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА о вывозе с украинской территории запасов высокообогащенного урана, которое приветствовали США, Европейский Союз и другие участники международного сообщества. “И любые спекуляции по этому поводу являются свидетельством полного непонимания темы и нескрываемого авантюрного популизма отдельных безответственных политиков”, - подчеркивается в сообщении.

В министерстве также отметили, что, активно развивая атомную энергетику и исследования в области мирного атома, Украина решительно выступает против увеличения числа государств, которые владеют ядерным оружием, ответственно относится к хранению имеющихся у нее ядерных материалов и технологий. Такая позиция уже позволила открыть путь к получению украинским опытными центрами доступа к новейшим разработкам и оборудованию, расширить возможности финансирования научной работы в этой сфере, отмечается в сообщении.

“Министерство иностранных дел Украины исходит из того, что ответственное отношение к нашим обязательствам в сфере нераспространения не только укрепляет международный авторитет государства, но и приносит прямую экономическую выгоду отечественной науке и атомной энергетике”, - подчеркнули в пресс-службе.