“Репортеры без границ” требуют прекратить запугивание милицией

Международная организация «Репортеры без границ» призывает министра внутренних дел Украины Анатолия МОГИЛЕВА не допустить арестов и запугиваний журналистов, случаи чего были зафиксированы в Украине на протяжении последних нескольких месяцев.

Об этом идет речь в открытом письме «Репортеров без границ» министру внутренних дел, копией которого располагает агентство.

«Репортеры без границ» хотели бы привлечь Ваше внимание к нарушению права на информацию в Вашей стране на протяжении последних нескольких месяцев, что состоялось в результате арестов и запугивания как обычных журналистов, так и тех, что работают на интернет-медиа”, - говорится в письме международной организации.

"Репортеры без границ" также особенно обеспокоены тем фактом, что милиция начинает делать своей мишенью онлайн-журналистов. В частности, отмечается в письме, интернет-журналистку Елену БИЛОЗЕРСКУЮ допросили в неприемлемой манере 30 марта и 13 апреля относительно акции “Автономного сопротивления” возле магазина меха 18 февраля. “Во время второго допроса была проведена очная ставка между ней и парнем, который заявил, что он был участником акции протеста. Он обвинил ее в том, что она знала об акции протеста на стадии ее подготовки, и, фактически, была участником, а не свидетелем. Ее основные права были нарушены, и она не имела возможности ни поговорить со своим адвокатом, ни получить медицинскую помощь, когда ей внезапно стало плохо во время допроса”, - говорится в письме “Репортеров без границ”.

Как отмечается в письме, “отношение к БИЛОЗЕРСКОЙ может превратиться в стандартную практику”. “Поэтому «Репортеры без границ» призывают Вас (А.МОГИЛЕВА – УНИАН), как министра который отвечает за милицию, вмешаться и прекратить такое обращение. Целью журналистов и блогеров является предоставлять информацию обществу, а не служить подручными милиции», - добавляют авторы письма.

"Репортеры без границ" также напомнили А.МОГИЛЕВУ о том, что в начале своей работы в должности министра внутренних дел он пообещал журналистам уважать их права. «Репортеры без границ» призывают вас уважать ваши обещания, и сделать нужные шаги, чтобы гарантировать беспрепятственную работу журналистов", - говорится в письме.