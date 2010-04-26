Власти Севастополя откажут байкерам в участии в параде Победы 9 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции в Севастополе председатель городской госадминистрации Валерий САРАТОВ.

«Просятся проходить байкеры. Мы им откажем. Причина состоит в том, что сегодня мы не можем совместить прохождение людей с проездом мотоциклов. Если в другое время - я думаю, найдем решение», - сказал В.САРАТОВ.

Он напомнил, что 9 мая в городе, кроме парада, состоится шествие ветеранов войны и Вооруженных Сил.

«Перед этим мы предлагали (ветеранам - УНИАН): может посадить их на машины - не хотят. Из последних сил, но прохождение в Севастополе 9 мая - это для них высокая цель. Я ими горжусь, потому что это надо иметь высокое состояние духа, чтобы идти, преодолевать километр-полтора…» - отметил В.САРАТОВ.

«Мы должны делать акцент на том, что наши ветераны - люди пожилые, и я отказываю (байкерам - УНИАН) не потому, что не люблю байкеров, а просто в этой ситуации на первом месте должны быть ветераны», - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, какие будут новшества во время предстоящего парада в День Победы, В.САРАТОВ сказал: «Самое главное новшество на параде 9 мая будет состоять в том, что впереди колонн во всех городах, где будут проходить парады, их открывать будут аналогом, копией Знамени Победы». Кроме того, он сообщил, что «запланировано построить три роты в одежде воинов Великой Отечественной войны. Шьет централизованно Россия, дает эту форму, и это будет главное отличие».

В.САРАТОВ также добавил, что «прохождения военной техники не будет».

Как сообщал УНИАН, 9 мая в параде войск в Севастополе от Военно-Морских Сил Украины примут участие более 500 человек, от Воздушных Сил ВС Украины - свыше 90 человек, от ЧФ РФ - около 750 человек. Всего от украинского флота в праздничных мероприятиях в городе-герое Севастополь будет привлечено свыше 820 военнослужащих.