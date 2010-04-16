Тигипко: долги по НДС будут реструктурированы в ценные бумаги

В проекте бюджета 2010 года заложено 20 млрд. грн. для возврата долгов по НДС, возникших до 1 января текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера заявил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО на встрече с представителями европейских деловых кругов.

Он отметил, что уже в ближайшее время будет принято решение по реструктуризации этих долгов путем выпуска ценных бумаг на эту сумму.

«Решение уже готово и сейчас ищутся варианты, каким образом его провести (этот выпуск – УНИАН), не имея утвержденного бюджета на 2010 год », - сказал С.ТИГИПКО.

Он не исключил, что еще до принятия бюджета можно будет выпустить ценные бумаги на 2-3 млрд. с тем, чтобы частично, процентов по 10-15, выплатить долги всем желающим.

«На 2-3 млрд. мы сможем сделать это уже в ближайшее время, если это получится сделать с юридической точки зрения. Если же нет, то мы примем бюджет и сразу после этого сделаем эту операцию. Эти ценные бумаги будут иметь такой же оборот, практически как ОВГЗ правительства, они будут использоваться в качестве залога под рефинансирование Национального банка, они будут чрезвычайно привлекательными для банков», - сказал С.ТИГИПКО.