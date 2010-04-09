Культуру нацменьшинств Украины V-XIII ст. представят на 30 подворьях

Совет общественных организаций национальных меньшинств Украины объявил о начале сотрудничества с «Парком Киевская Русь»: в течение 10 лет в селе Копачев Обуховского района Киевской области будет возведено более 30 подворий, представляющих культуру национальностей, проживающих в Киевской Руси в V-XIII веках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Совета общественных организаций национальных меньшинств Украины Ашот АВАНЕСЯН на заседании в Киеве.

«Парк Киевская Русь» - прекрасная идея, это ноу-хау для Украины. Проект предусматривает создание этноподворий народов, проживающих в Киевской Руси в V-XIII веках. Нам нравится эта идея, и мы будем принимать участие во всех фестивалях, которые будут проводиться в Парке в этом году», - сказал А.АВАНЕСЯН.

Он подчеркнул готовность общественных организаций национальных меньшинств принять участие в создании на территории «Парка Киевская Русь» этноподворий, отображающих жизнь и быт его представителей.

«Киев - точка отсчета восточнославянской цивилизации, один из столпов мировой культуры. Вопрос о необходимости создания в Украине Центра культуры национальных меншинств уже поднимался не раз. В столице около 70 организаций, представляющих разные культуры. В Парке будут построены подворья тех национальностей, которые имеют отношение ко временам Киевской Руси. Это греки, болгары, армяне, грузины, немцы, турки, евреи, поляки, румыны, татары - всего 30-35 подворий. В отношении строительства ведутся переговоры с потенциальными инвесторами», - сообщил президент Совета общественных организаций национальных меньшинств Украины.

По его словам, в архитектурном плане подворья будут представлять собой заведения общественного питания времен Киевской Руси, в которых можно будет попробовать национальную кухню V-XIII ст.

Также Парк станет местом проведения ежегодного фестиваля национальных кухонь.

Кроме того, посетители смогут познакомиться с народным творчеством, увидеть повседневную и праздничную одежду прошлых веков.

«К примеру, в армянском дворике посетителей встретят с песнями, в национальных костюмах, расскажут об истории появления армян на территории Киевской Руси, о том, что связывает армян с украинским народом. Думаю, что узнать об истории и насладиться кухней на территории Древнего Киева для каждого будет интересно», - уверен А.АВАНЕСЯН.

Вместе с тем, он сообщил, что сотрудничество с «Парком Киевская Русь» начнется уже в этом году. В III Международном фестивале “Парк Киевская Русь” примут участие творческие коллективы более десятка национальностей.

Также о необходимости создания этноподворий в «Парке Киевская Русь» заявил на заседании совета нацменьшинств президент общественной организации «Центр социально-консервативной политики» Юрий ЛИПЧЕВСКИЙ. В частности, он отметил важность проекта в вопросе укрепления российско-украинских отношений и отношений между всеми славянскими народами.

В свою очередь, автор проекта «Парк Киевская Русь» - президент благотворительной организации «Славянский фонд» Владимир ЯНЧЕНКО подчеркнул, что Парк создается как «пространство для культурного и общественного диалога между представителями разных национальностей в Украине».

«Киев, Украина – земля, на которой не одно столетие живут, взаимодействуют, развиваются разные этносы. И это – не проблема, это - богатство нашей страны, наша сила. Нужно только знать, как этой силой распорядиться», - сказал В.ЯНЧЕНКО.

Как сообщили в «Парке Киевская Русь», для строительства этнических подворий проектом отведено место на территории Детинца Киева V-XIII веков.

Результатом реализации идеи, по мнению основателей «Парка Киевская Русь», станет «повышение дружбы, взаимопонимания, толерантности в многонациональном обществе Украины».

В Украине проживают представители 130 национальностей. Действуют 45 всеукраинских объединений и 1458 региональных общественных организаций.

Как сообщал УНИАН, с 24 апреля по 17 октября пройдет самый длинный в мире и самый масштабный в странах СНГ и Европы ІІІ Международный фестиваль “Парк Киевская Русь”.

«Парк Киевская Русь» - Центр культуры и истории создается в селе Копачев Обуховского района Киевской области в 34 км от Киева. Целью проекта является воссоздание Детинца Киева V-XIII веков в масштабе 1:1 с максимальной исторической достоверностью и атмосферой Киевской Руси. Общая площадь Парка – 50 га. Территория Детинца – 10 га.

Эксперты называют «Парк Киевская Русь» культурной столицей восточнославянской цивилизации. Создатели же прогнозируют, что после окончания строительства «Парк» станет туристической меккой Украины, и будет принимать до 3 млн. посетителей в год со всего мира.