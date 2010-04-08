У богатых украинцев стало модным дарить «крутые» книги

В среде зажиточных украинцев снова стало модным дарить книги. Речь идет о премиальных по оформлению и по цене изданиях, которые хотя и не читают, однако ценят за дизайн, пишет еженедельник «Комментарии:».

Как пишет издание, спрос на них растет, даже несмотря на кризис. По словам директора издательства «Фолио» Александра КРАСОВИЦКОГО, за последние полгода количество наименований суперпрезентов возросло на треть, и каждый новый их тираж расходится быстрыми темпами. «По итогам первого квартала, на подарочные издания приходилось приблизительно 30% выторга издательства», - сообщил А.КРАСОВИЦКИЙ. В качестве примера он приводит самое коммерческое издание этой ниши - «Камасутру» за 28 тыс. грн. Издательство выпускает два экземпляра в неделю, а заказы на них расписаны на неделю вперед.

В то же время, как отмечает издание, украинские подарочные издания низшей ценовой категории - 150–550 грн. за книгу - расходятся значительно медленнее, хотя ассортимент их тоже растет. В частности, на волне интереса ко всему «украинскому» издатели стали активно издавать художественные фотоальбомы с иллюстрациями раритетов из коллекций отечественных музеев и частных собраний (альбомы украинской иконописи, живописи и скульптуры издательств «Артания Нова» и «Родовид», каталоги украинских художников от «Майстерни книги», альбомы по прикладному искусству и т.п.).

Но, как подытоживают издатели, сыграть на заинтересованности к национальной культуре теперь удается не всегда. «Мы открылись на волне оптимизма после «помаранчевой революции». Но, следует признать, что более востребованными сейчас являются китчевые издания. По сути, не очень важно, что там внутри, главное - чтобы на полке выглядело красиво», - рассказал Александр БИЛЕЦКИЙ, основатель издательства «Майстерня Билецких».

Немного активнее продается детская подарочная научно-популярная литература. Отечественные книги в этом сегменте уже конкурируют с российскими аналогами, которые до сих пор доминировали на рынке. Так, по словам начальника отдела маркетинга издательства «Махаон-Украина» Марии СОЛОМИНОЙ, подарочные издания для детей обеспечивают около 20% выторга компании.

Но, несмотря на все позитивные сдвиги, книготорговцы отмечают, что украинским подарочным изданиям трудно конкурировать с импортным товаром. «Конечно, на волне праздничного ажиотажа, особенно перед Новым годом, практически любые подарочные книги расходятся на ура. Но даже тогда украинские издания не входят в список бестселлеров в своей нише. Если сравнивать по ценовым параметрам, то на одну нашу красиво оформленную «Енеїду» в лучшем случае припадает 50 российских «Больших энциклопедий комнатных растений», а на качественный украинский фотоальбом - почти 100 модных импортных книг по кулинарии или энциклопедий оружия», - объясняет А.БИЛЕЦКИЙ. В результате, большинство украинских издательств расширяют свою ассортиментную линейку в этом направлении, подытоживают «Комментарии:».