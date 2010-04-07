Цветочные часы в Киеве планируют открыть на День Победы

Цветочные часы в столице будут открыты 9 мая, в День Победы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации со ссылкой на и.о. заместителя председателя КГГА Игоря ДОБРУЦКОГО.

По информации И.ДОБРУЦКОГО, для отделки цветочных часов в течение года будет высажено около 140 тыс. цветов. Он напомнил, что за 2010 год дизайн часов будет меняться 4 раза: планируется использовать приблизительно по 35 тыс. цветов для оформления каждого проектного эскиза.

Первой темой дизайна станет 65-летие Победы в Великой Отечественной войне – эскиз, разработанный коммунальным объединением «Киевзеленстрой». Для создания макета ордена Великой Отечественной войны с Георгиевской лентой будут использовать тую, чернобривцы, бегонии, колеус и виолу. Для следующих воплощений цветочных часов планируется высаживать по большей части хризантемы, которые долго цветут.

Циферблат с римскими цифрами, а также все необходимое оснащение для подсветки стрелок часов, элементы декора и т.п. разрабатывается в Институте композиционных материалов «ИКОМ».

Узнать время по цветочным часам можно будет и вечером, поскольку конструкция в 16,5 метров будет подсвечиваться, а вместо секундной стрелки по кругу циферблата будут загораться сигнальные лампочки.

Перед открытием от тротуара до центральной части часов будут построены ступеньки, а над циферблатом установлен специальный мостик, чтобы каждый желающий смог сфотографироваться на фоне цветочных композиций.

Как сообщал УНИАН, цветочные часы в Киеве возле Майдана Незалежности запустили 23 августа 2009 года. Механизм цветочных часов в Киеве сломали на второй день после открытия. Его ремонт обошелся спонсорам в 3,7 тыс. грн. Сломался механизм, по информации мэрии, из-за того, что люди катались на стрелках. Часы после этого сначала обещали снова запустить, но произошла задержка из-за желания усовершенствовать дизайн, и в конечном итоге на зимний период часы “заморозили”.

Диаметр цветочных часов 16,5 м, а длина стрелок - 7 и 4 м. В КГГА утверждают, что эти часы являются самыми большими в мире, и рассчитывают, что их внесут в Книгу рекордов Гиннесса.

В прошлом году на отделку часов пошло 50 тыс. цветов.