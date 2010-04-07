Губернатор предлагает взять на Евро-2012 херсонские плавучие гостиницы

Херсонская областная государственная администрация планирует предложить Кабинету министров вариант использования плавучих гостиниц для размещения участников и гостей финальной части Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в Управлении по делам прессы и информации Херсонской ОГА, соответствующий вопрос обсуждался во время встречи губернатора ОГА Анатолия ГРИЦЕНКО с Генеральным консулом Республики Польша в городе Одесса Веславом МАЗУРОМ.

В частности, А.ГРИЦЕНКО отметил, что облгосадминистрация заинтересована в том, чтобы правительство Украины выкупило построенную в Херсоне плавучую гостиницу, а также разместило на предприятии новые заказы на строительство аналогичных гостиниц к Евро-2012.

Разработчиком и производителем плавучих гостиниц в Херсоне является государственное предприятие "Паллада". В частности, предприятие недавно построило элитную плавучую гостиницу на 428 пассажирских мест, которая уже эксплуатируется в Киеве. Также, по информации пресс-службы предприятия, на «Палладу» поступили запросы от Российской Федерации о строительстве подобных плавучих гостиниц для Сочи в связи с подготовкой к Олимпийским играм 2014 года. Кроме того, на стадии обсуждения находятся предложения об участии херсонского предприятия в создании причалов, волнорезов и других составляющих элементов инфраструктуры района проведения Олимпийских игр 2014 года.