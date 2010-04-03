За каждую девушку вербовщицы получали из Москвы 200-400 долларов

Следственным отделом ГУМВД Украины в Днепропетровской области возбуждено уголовное дело по ст. 149 ч. 2 Уголовного кодекса Украины в отношении двух жительниц Кривого Рога, которые переправляли женщин в Москву для последующей сексуальной эксплуатации.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей ГУМВД.

В распоряжении днепропетровских оперативников есть информация в отношении трех женщин, которые были переправлены за границу.

Злоумышленницы были задержаны 31 марта на пограничном контрольно-пропускном пункте в Харькове во время попытки переправить жительницу Кривого Рога поездом в Россию.

Обычно девушек вывозили на поездах сообщением «Кривой Рог – Москва» и «Николаев – Москва».

За каждую проданную украинку злоумышленницы получали 200-400 долларов США от сутенера. Передача денег была организована через проводников поездов.

Преступная схема действовала с сентября 2009 года. Злоумышленницы вербовали жительниц Днепропетровской области из неблагополучных семей и семей с тяжелым материальным положением.