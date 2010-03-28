Экс-советник Ющенко о нынешнем правительстве, газе и Газпроме

В правительстве Украины сомневаются, что в результате переговоров с Россией удастся добиться снижения цены на газ, который закупается у «Газпрома», считает эксперт по энергетическим вопросам Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

Об этом он заявил в комментарии УНИАН, отметив, что такое заключение можно сделать исходя из заявления вице-премьер-министра Сергея ТИГИПКО, в котором он высказался против того, чтобы Украина соглашалась с жесткими требованиями России в обмен на снижение цены на газ.

«Заявление С.ТИГИПКО свидетельствует о том, что в правительстве сомневаются, что удастся добиться снижения цены на газ, поскольку Россия не готова пересматривать контракты, подписанные19 января», - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он также добавил, что без изменения контрактов, в частности, обязательной закупки определенного объема газа, нереальной выглядят и перспектива увеличения объемов газа собственной добычи и замена природного газа сжиженным. Таким образом, отметил эксперт, без изменения контрактов в Украине не будет мотивации для внедрения энергосберегающих технологий производства.

Как сообщал УНИАН, 27 марта С.ТИГИПКО в эфире телеканала «Интер» заявил, что на жесткие условия России, такие, как, в частности, присоединение к Таможенному союзу России, Беларуси и Казахстана в обмен на снижение цены на газ, Украине соглашаться нельзя.

Он отметил, что в случае выставления Россией жестких условий Украина будет искать другие варианты решения проблем высокой цены на газ. В связи с этим он напомнил, что Украина имеет возможность увеличить объемы добычи собственного газа, а также в перспективе использовать сжиженный газ, как это делают Япония и Южная Корея.