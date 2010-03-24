Кабмин определился с курсом доллара на целый год

Дефицит Государственного бюджета Украины в этом году ожидается на уровне 4,5-5% ВВП, без учета дефицита НАК «Нафтогаз Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО.

«Что касается дефицита бюджета, на который мы должны выйти, то, по нашим расчетам, он должен составить без проблем «Нафтогаза» приблизительно 4,5 - максимум 5% ВВП. На это мы можем реально выйти с учетом того, что в прошлом году эта цифра составила 6,6% ВВП»,- сказал С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, ранее С.ТИГИПКО заявил, что дефицит Государственного бюджета составляет минимум 35-40 млрд. грн.

При этом он подчеркнул, что «для его покрытия нам нужны внешние займы». По словам С.ТИГИПКО, «реальные заимствования по адекватной процентной ставке может предоставить только Международный валютный фонд».

По данным Министерства финансов Украины, из запланированных 255,3 млрд. грн. поступлений в государственный бюджет фактически в 2009 году поступило 225,4 млрд. грн., что на 2,7%, или на 6,3 млрд. грн., меньше, чем в 2008 году. Из запланированных 184,6 млрд. грн. поступлений в общий фонд госбюджета в 2009 году фактически поступило 172,2 млрд. грн., что на 7,3%, или на 13,7 млрд. грн., меньше, чем в 2008 году. Уровень выполнения доходной части общего фонда госбюджета в целом за 2009 год составлял 93,3%. Недовыполнение составляет 12,4 млрд. грн. Из запланированных 70,7 млрд. грн. поступлений в специальный фонд госбюджета в 2009 году фактически поступило 53,1 млрд. грн.

В соответствии с оперативным отчетом Государственного казначейства Украины, расходная часть государственного бюджета за 2009 год выполнена в объеме 242,4 млрд. грн., что на 0,9 млрд. грн. (на 0,4%) больше аналогичного показателя предыдущего года. Общий фонд госбюджета в 2009 году был выполнен в объеме 187,7 млрд. грн., или 96,6% годового плана с изменениями.