Кто же поедет от Украины на Евровидение-2010

Лазарович остался за бортом

На песенный конкурс Евровидение-2010 от Украины поедет певица Alyosha с песней "To be free". Как сообщает “Украинская правда”, таковы результаты конкурса, который был проведен в субботу. Среди 20 конкурсантов Alyosha и певица Маша СОБКО набрали одинаковое количество баллов. Поэтому судьбу певиц решало жюри. Победительницу объявляла заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН. Василий ЛАЗАРОВИЧ, которого ранее избрал художественный совет НТКУ, занял седьмое место. Нынешний конкурс Евровидение пройдет в мае в Норвегии.

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