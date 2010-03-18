Налоговики обнаружили в гараже 14 тыс. литров спирта

Налоговые милиционеры Ивано-Франковска в частном гараже обнаружили 14 тыс. литров спирта стоимостью 584 тыс. грн.

Об этом сообщили УНИАН в Государственной налоговой инспекции Ивано-Франковска.

Налоговики изъяли 64 полиэтиленовые бочки емкостью 200 литров каждая, полностью заполненные прозрачной жидкостью с резким запахом спирта, а также 51 такую же пустую бочку. Общее количество изъятого спирта составляет приблизительно 14 тыс. литров ориентировочной стоимостью 584 тыс. грн.

Возбуждено уголовное дело за незаконное изготовление, хранение, сбыт подакцизных товаров и поддельных марок акцизного сбора согласно ч. 3 ст. 204 и ч. 1 ст. 216 Уголовного кодекса Украины. Проводятся следственно-оперативные мероприятия.