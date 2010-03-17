Вятрович об архиве СБУ, смене ситуации, Хорошковском и Табачнике

Бывший директор архивного обеспечения СБУ Владимир ВЯТРОВИЧ считает, что рассекреченные спецслужбой архивные документы времен тоталитарного большевистского режима необходимо передать Институту национальной памяти или направить в отдельно созданный архив, наподобие того, как это в свое время было сделано в Польше.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве.

"Сейчас у главы СБУ Валерия ХОРОШКОВСКОГО, который получил поддержку в Верховной Раде, есть повод обратиться в парламент через отдельных депутатов относительно выделения рассекреченных документов в отдельный архив", - сказал В.ВЯТРОВИЧ.

По его словам, "очевидно, целесообразно через депутатов внести такой законопроект, который урегулирует архивную деятельность". При этом В.ВЯТРОВИЧ отметил, что в подобном случае архив СБУ останется исключительно ведомственным.

Продолжая тему рассекречивания документов спецслужбы, историк выразил убеждение, что гуманитарное направление работы СБУ в этом плане было очень важным для общества и ее необходимо продолжать. "Мы начали масштабную работу. Эта работа находится на начальном этапе. Очевидно, ее следует продолжить, потому что правда не может быть дозированной", - подчеркнул историк, пояснив, что за несколько последних лет работы в этом направлении рассекречено менее чем 10 процентов от всего объема имеющихся в распоряжении СБУ документов, о которых граждане Украины должны знать и к которым должны иметь доступ.

В противном случае, считает В.ВЯТРОВИЧ, общественность может будет вынуждена обращаться в суды, оспаривая ограничение доступа к информации со стороны СБУ.

"Сейчас приостановлено пополнение базы архива, приостанавливается проведение ранее запланированных выставок. Очевидно, смена политической ситуации меняет позицию руководства СБУ", - сказал В.ВЯТРОВИЧ.

В тоже время он не исключает, что новоизбранный министр образования и науки Дмитрий ТАБАЧНИК сочтет нужным провести ревизию формы подачи исторических фактов, которая появилась в последнее время в связи с рассекречиванием архивных документов СБУ, а попытка вообще закрыть архив "облегчит попытку реванша" нынешних политических сил.