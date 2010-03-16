Наемные работники зарубили топором работодателя-китайца

В Херсонской области при попытке противостоять ворам убит 30-летний гражданин Китайской народной республики.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления МВД Украины в Херсонской области.

Согласно сообщению, труп китайца с рубленой раной головы был обнаружен 12 марта в одном из домов в селе Музыковка Белозерского района Херсонской области.

Как выяснили оперативники, в Украину китаец приехал в декабре 2008 г., занимался сельским хозяйством и нанимал на работу местных жителей.

В ходе расследования выяснилось, что убийство совершили пятеро херсонцев, один из которых ранее судим за кражи. Все эти люди работали на полях у китайца. Они хотели совершить кражу денег и сельхозинвентаря, которым владел их работодатель. Однако китаец попытался оказать сопротивление ворам, в результате чего получил удар топором по голове.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.