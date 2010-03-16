В центре Киева с балкона гостиницы выбросился гражданин Ирландии

Вчера в гостинице «Украина» в центре Киева, выпрыгнув с балкона 11-го этажа, покончил с собой 22-летний гражданин Ирландии.

Как сообщили УНИАН в Печерском районном управлении милиции, молодой человек неоднократно вместе со своим отцом приезжал в Киев по бизнес-делам и селился именно в этой гостинице.

Накануне погибший, его отец и еще один мужчина были замечены в одном из баров. Примерно в четыре утра 15 марта все разошлись по своим номерам. Что произошло потом и что подтолкнуло молодого иностранца к суициду, неизвестно, поскольку никаких предсмертных записок он не оставил.

В столичной милиции уверены, что, кроме погибшего, в его одноместном номере никого больше не было, на что указывает запертая изнутри дверь, следы присутствия в номере только одного человека, а также характер падения – молодой мужчина прыгнул с балкона вертикально, став ногами на перила.

Как отметили в милиции, на данный момент установить путем проведения экспертизы степень опьянения погибшего не представляется возможным, поскольку для этого необходимо согласие его родственников и разрешения посольства страны, гражданином которой он является. На данный же момент отец погибшего пожелал, чтобы сотрудники органов внутренних дел Украины выдали ему только разрешение забрать тело сына с морга.

Как сообщал УНИАН, 8 марта в киевской гостинице «Премьер-Палас» покончил с собой гражданин Швейцарии, 1966 года рождения. Он прыгнул с лестничной площадки пятого этажа. Перед смертью иностранец оставил две записки, содержащих слова: «тяжелое материальное положение» и «смертельно больная дочь».