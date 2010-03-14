В Крыму ликвидировали утечку аммиачной воды

Сотрудники МЧС и химического предприятия «Бром» ликвидировали вытекание аммиачной воды из цистерны железнодорожного состава в северном Крыму.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, угрозы загрязнения окружающей среды и пострадавших в результате происшествия нет.

Состав двигался из Джанкоя в Красноперекопск.

Вечером 13 марта диспетчер «Брома» сообщил спасателям о вытекании из цистерны, в которой находилось 60 тонн 25-процентной аммиачной воды. Состав для ликвидации аварии остановили между селом Ишунь и Красноперекопском.