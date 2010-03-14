Львовское ГАИ хочет судиться с газетой из-за тортов

Управление ГАИ в Львовской области и ООО «Ярычив» обратятся с иском в суд к львовской газете «Экспресс» о защите деловой репутации и возмещении морального и материального ущерба. Об этом сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе ООО «Ярычив».

Как отмечается в сообщении, «женская половина населения страны уже привыкла к шуткам о «тяжелой мужской обязанности» дарить женщинам подарки к 8 Марта. Но далеко не все мужчины ограничиваются шутками. Например, журналисту газеты «Экспресс» поперек горла стали торты, которые ТМ «Rozalini» дарила женщинам вместе с работниками ГАИ 5 марта. Журналист не только обвинил ТМ «Rozalini» в зарабатывании «блата» в ГАИ, но и взялся за подсчет прибылей компании».

Как информирует пресс-служба компании, в очередном номере газеты вышла заметка под названием «Что-то этот торт поперек горла…» - об акции, которую компания «Ярычив» совместно с ГАИ организовала 5 марта в Львове. Во время акции инспекторы ГАИ совместно с представителем ООО «Ярычив» дарили женщинам-водителям и пассажиркам маршрутных такси торты ТМ «Rozalini». Акция проводится во второй раз, и получила положительную оценку львовских женщин, отметили ее организаторы. Между тем, по их убеждению, в своей заметке газета исказила информацию об акции и представила недостоверные данные, а именно – «о бесплатном предоставлении тортов для ГАИ, продолжительности акции, количестве и общей стоимости тортов, выделенных для проведения акции». Кроме этого, в компании отмечают, что журналист газеты подал прямой цитатой от имени руководителя отдела маркетинга ООО «Ярычив» Таисии ГРИГОРЬЕВОЙ собственные суждения.

«Представителя газеты не было во время проведения акции, и он не знает, что происходило. Однако это позволило ему критиковать организаторов, искажать и подавать неправдивую информацию. Более того – он подал прямой цитатой слова, которых я никогда не говорила. Такими своими действиями журналист дискредитирует не только себя, но и вообще понятие об объективной журналистике. Удивляет и позиция издания, которое позволяет себе подрывать репутацию компаний. Очевидно, напомнить газете об ответственности, которую издание несет перед обществом, придется через суд», - цитирует руководителя отдела маркетинга ООО «Ярычив» Т.ГРИГОРЬЕВУ пресс-служба компании.

Как сообщал УНИАН, 5 марта в Львове работники ГАИ поздравляли женщин-водителей с праздником 8 Марта. Всем женщинам-водителям, которые не нарушали правил дорожного движения и не имели неуплаченных штрафов, вручали праздничный торт, а женщинам-водителям, которые допустили нарушение на дорогах, вместо торта дарили буклет с указанием новых размеров штрафов за нарушение Правил дорожного движения. Всего женщинам-водителям было подарено 300 тортов ТМ «Rozalini» ООО «Ярычив».