Россиянин пытался вывезти из Украины серебряную икону

Харьковские таможенники задержали россиянина, у которого была выявлена серебряная икона с изображением Георгия Змееборца. Предварительная стоимость иконы - 4,5 тыс. грн.

Как сообщили в УНИАН в пресс-службе Гостаможни, пассажиры авиарейса “Харьков-Внуково” проходили обычные процедуры таможенного и пограничного контроля. Гражданин Российской Федерации самостоятельно избрал прохождение таможенных процедур по принципу “зеленого коридора”, что предусматривает упрощенный порядок прохождения таможенного контроля. Таможенники спросили о наличии ограниченных или запрещенных к перемещению предметов, на что россиянин ответил отрицательный. Однако ему все же предложили подать ручную кладь для досмотра на приборе “Rapiskan” и, как выяснилось, не зря.

“В сумке мужчины таможенники обнаружили икону Георгия Змееборца размером 7Х10 см, 925 пробы с позолотой и украшенную красными камнями. Драгоценность, предварительной стоимостью 4,5 тыс. грн., таможенники изъяли и приняли на хранение до вынесения решения судом”, - отметили в пресс-службе.

По данному факту составлен протокол по ст. 339 Таможенного кодекса Украины (нарушение правил прохождения зеленым коридором).