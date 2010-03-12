Черновицкий облсовет объясняет Европарламенту, почему Бандера герой

Сессия Черновицкого областного совета сегодня приняла обращение к Европейскому парламенту по поводу вмешательства во внутренние дела Украины и необъективного представления истории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, поддержали это обращение 57 из 104 депутатов областного совета. Копия этого обращения направлена Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ.

Депутаты Черновицкого областного совета считают, что рекомендации Европарламента Украине пересмотреть решение о героизации руководителя ОУН Степана Бандеры «оскорбляют чувство миллионов украинцев», которые за свое стремление к свободе и самостоятельности были подвержены унижению и репрессиям. По мнению депутатов, в официальном документе высшего законодательного органа ЕС С.Бандера безосновательно названо «сообщником нацистов» во время Второй мировой войны.

«Степан Бандера и его единомышленники во Львове 30 июня 1941 года провозгласили восстановление государственной независимости против воли гитлеровской Германии и за это были заключены в немецких концентрационных лагерях. Сам С.Бандера стал узником лагеря Заксенхаузен. Его братья Александр и Василий отбывали заключение в печальноизвестном Аушвице, а затем были замучены. Украинское национально-освободительное движение, которое возглавлял С.Бандера, боролось за государственную самостоятельность Украины против большевистского и гитлеровского оккупационных режимов. ОУН, которую возглавлял С.Бандера, и УПА не упоминаются в решениях Нюрнбергского трибунала как преступные или коллаборационистские”, - говорится в обращении.

Депутаты Черновицкого областного совета просят европарламентариев пересмотреть содержание резолюции, называя ее «тенденциозной». При этом они обращают внимание на то, что подобные заявления Европарламента «снижают популярность идеи евроинтеграции среди ее сторонников в Украине, которые являются в основном патриотически настроенными и считают Степана Бандеру героем Украины».

Против принятия обращения в такой редакции выступали депутаты-регионалы. Они предлагали не давать в обращении оценку заслугам С.Бандеры, а лишь обратить внимание Европарламента, что это исключительное право Президента Украины принимать решение о награждении государственными наградами и вмешательство в этой ситуации Европарламента является некорректным. Однако вопрос был поставлен на поименное голосование и поддержан большинством депутатов в прежней редакции с незначительными правками.

Как сообщал УНИАН, подобные обращения к Европарламенту уже направили депутаты Львовского, Тернопольского и Ивано-Франковского областных советов.