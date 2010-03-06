Медведев и Янукович о самолетах, близорукости и конкуренции

Президенты Украины и России договорились об углублении сотрудничества в авиационной промышленности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ на совместной с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ пресс-конференции в Кремле.

«Тема кооперации авиационных предприятий двух стран сохраняет свою актуальность», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он подчеркнул, что страны имеют совместные авиационные проекты, в том числе Ан-70.

По словам Президента РФ, предприятия обеих стран сохраняют технологические связи, и нужно сделать все, чтобы они не были разрушены в результате политической близорукости руководства и в результате конкуренции с третьими странами.

Д.МЕДВЕДЕВ также отметил, что сохраняется сотрудничество в космической отрасли.