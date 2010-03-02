ЮНЕСКО хочет знать, что осталось от исторического центра Львова

1 марта во Львов с целью оценки состояния сохранения ансамбля исторического центра города прибыли эксперт ЮНЕСКО Петер СТРАССЕР и эксперт Международного совета по вопросам памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) Ганс КАСПАРИ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, сегодня эксперты встретятся с городским председателем Андреем САДОВЫМ и осмотрят исторический центр города, а на 3 марта запланирован осмотр объектов нового строительства на территории ансамбля исторического центра Львова и в буферной зоне.