НБУ насчитал 8 преступных нападений на банки

С начала текущего года совершено 8 преступных нападений на банковские учреждения. Об этом говорится в письме Национального банка Украины коммерческим банкам, текстом которого располагает УНИАН.

В своем письме НБУ напоминает банкам о необходимости соблюдения требований относительно предоставления информации о нападениях.

В частности, Нацбанк отмечает, что банки должны информировать НБУ о совершении нападения на структурные подразделения учреждения банка в день совершения такого нападения.

Кроме того, НБУ просит банки предоставлять работникам Главного управления в течение двух рабочих дней со дня нападения, на основании служебного распоряжения, возможность проведения осмотра помещений банка, на которые были совершены нападения.