На Сумщине организован подвоз пенсий на лошадях (добавлены фото)

В Сумской области организован подвоз продуктов питания, а также почтовой корреспонденции и пенсий гужевым транспортом к тем селам и хуторам, где дороги заметены снегом.

Как передает корреспондент УНИАН, это сделано по поручению главы Сумской облгосадминистрации Николая ЛАВРИКА. Такое указание губернатор дал соответствующим структурным подразделениям ОГА за результатами рабочей поездки в Белопольский район, где он лично осмотрел состояние дорог и подъезды к отдельным населенным пунктам.

Там с прошлого понедельника в снежном плену очутилось 120 из 126 населенных пунктов. Сейчас в Белопольском и некоторых других районах Сумщины к населенным пунктам, которые очутились в снежном плену, гужевым транспортом почтальоны доставляют почту и пенсии, а торговые организации и владельцы продовольственных магазинов – продукты питания, бытовую химию и средства гигиены.

Фото Виталия Кохана / УНИАН