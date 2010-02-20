Густой туман срывает работу Харьковского аэропорта

Из-за густого тумана частично срывается график работы Харьковского международного аэропорта.

Как сообщил корреспонденту УНИАН представитель аэропорта, в частности, самолет на Киев, который должен был вылететь сегодня из Харькова в 7.10, смог отбыть с задержкой более чем на 4 часа. Задержался также с прибытием и рейс из столицы.

В середине дня погода позволила принять международный рейс Вена-Харьков, и он прибыл своевременно в 13.54.

В то же время, задерживается прибытие самолета из Тбилиси, и под вопросом остается обратной рейс в столицу Грузии, сообщил представитель аэропорта.