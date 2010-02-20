"Укрзализныця" получила почти 40 млрд. грн. дохода

«Укрзализныця» в 2009 году получила 39,4 млрд. грн. дохода. Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила первый заместитель начальника главного управления материально-технических ресурсов «Укрзализныци» Татьяна СВЯТОКУМ.

Из указанной суммы 27,5% пошло на выплату бюджетных платежей, 26,6% - зарплатный фонд, 24% - на закупки. «Это закупка нового оборудования, запчастей, комплектующих, горюче-смазочных материалов, энергоносителей. Эта продукция является стратегически важной для стабильного функционирования железнодорожной отрасли, обеспечения безопасности движения поездов», - отметила Т.СВЯТОКУМ.

По ее словам, такой значительный уровень дохода в непростых экономических условиях прошлого года «Укрзализныце» помогло обеспечить эффективное использование производственного потенциала отрасли, в частности – закупки в системе единого производственно-технологического комплекса.

Как отметила Т.СВЯТОКУМ, постановлением Кабинета министров от 16 декабря №1360 была возобновлена деятельность предприятий железнодорожного транспорта как единого производственно-технологического комплекса и был облегчен процесс закупок, поскольку процедура закупки у одного участника без согласования с Минэкономики происходит в течение трех дней. «В условиях кризиса не всегда есть возможность обновлять основные средства, подвижной состав, но даже в этих условиях более 95% заказов «Укрзализныци» выполняют предприятия единого производственно-технологического комплекса», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, Кабмин постановлением от 16 декабря 2009 г. №1360 «Об особенностях закупки товаров работ и услуг, необходимых для обеспечения процесса железнодорожных перевозок» установил, что закупка товаров, работ и услуг, необходимых для обеспечения процесса железнодорожных перевозок, предприятиями железнодорожного транспорта общего пользования, которые принадлежат к сфере управления Минтранса, у предприятий, учреждений и организаций единого производственно-технологического комплекса железнодорожного транспорта, которые принимают участие в обеспечении процесса железнодорожных перевозок, осуществляется по процедуре закупки у одного участника без согласования с Минэкономики.