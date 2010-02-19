Фирташу дали 10 дней на покупку банка «Надра»

"До 1-го марта инвестор должен завести в банк "Надра" первый денежный транш", – сообщил директор департамента кризисного менеджмента и контроля операций на открытом рынке НБУ Юрий Петров.

Такие требования прописаны в согласованной с Нацбанком программе финансового оздоровления банка, пишет "ДЕЛО". Согласно ей, 6 млрд. грн. инвестор должен завести в банк тремя траншами. "До конца 2010 года инвестор должен завести в банк "Надра" второй транш, последняя часть средств должна быть перечислена в 2011 году", – говорит Петров.

Какими порциями будут вливаться деньги, представитель НБУ сказать отказался. Известно лишь, что размер траншей рассчитывался исходя из потребностей банка "Надра" в ликвидности и поддержания его платежеспособности.

Кроме того, НБУ разрешил банку выполнять программу по выплатам вкладов физлицам. По информации банка "Надра", с 11 по 18 февраля финучреждение выплатило по этой программе уже около 60 млн. грн.

В НБУ особо на средства инвестора не надеются. Дело в том, что подобные программы финоздоровления с потенциальными инвесторами подписывали многие проблемные банки, которые сейчас находятся в стадии ликвидации. Поэтому вчера регулятор совместно с МВФ принял еще четыре возможных варианта развития событий по банку "Надра". Один из них допускает спасение банка "Надра" за счет бюджетных средств.

Напомним, в середине февраля Национальный банк не разрешил компании, контролируемой Дмитрием Фирташем, заниматься санацией банка "Надра". Бизнесмен тогда не смог доказать чиновникам НБУ, что у него есть необходимые для оздоровления банка 6 млрд гривен.