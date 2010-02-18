Кабмин передал замок в Черткове в управление Минрегионстроя

Кабинет министров Украины распоряжением № 210-р от 11 февраля 2010 года передал замок в г. Черткове Тернопольской области из сферы управления Тернопольской областной государственной администрации в сферу управления Министерства регионального развития и строительства.

Текст соответствующего распоряжения за подписью премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО обнародован на Правительственном портале.

Такое решение принято по предложению Министерства регионального развития и строительства и Тернопольской областной государственной администрации.