Кабмин передал замок в Черткове в управление Минрегионстроя
23:15, 18 февраля 2010Общество
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Тимошенко подписала распоряжение
Кабинет министров Украины распоряжением № 210-р от 11 февраля 2010 года передал замок в г. Черткове Тернопольской области из сферы управления Тернопольской областной государственной администрации в сферу управления Министерства регионального развития и строительства.
Текст соответствующего распоряжения за подписью премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО обнародован на Правительственном портале.
Такое решение принято по предложению Министерства регионального развития и строительства и Тернопольской областной государственной администрации.
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