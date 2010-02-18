Кабмин передал замок в Черткове в управление Минрегионстроя

23:15, 18 февраля 2010
Общество
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Тимошенко подписала распоряжение

Кабинет министров Украины распоряжением № 210-р от 11 февраля 2010 года передал замок в г. Черткове Тернопольской области из сферы управления Тернопольской областной государственной администрации в сферу управления Министерства регионального развития и строительства.

Текст соответствующего распоряжения за подписью премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО обнародован на Правительственном портале.

Такое решение принято по предложению Министерства регионального развития и строительства и Тернопольской областной государственной администрации.

 

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