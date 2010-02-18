ЕС передал Украине систему безопасности для центра содержания нелегалов

В Черниговской области в пункте временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства (с. Рассудов Репкинского района) установлена новая система безопасности.

Об этом УНИАН сообщили в отделе общественных связей Управления МВД в Черниговской области.

Соответствующий пункт в Черниговской области посетила международная делегация во главе с председателем Представительства Европейского Союза в Украине Жозе Мануэлем Пинту ТЕЙШЕЙРА. В селе Рассудов в торжественной обстановке состоялось подписание договора о передаче технического оборудования системы безопасности пребывания лиц в пункте временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

В центре уже установлена система безопасности по периметру. Она предотвращает побеги мигрантов, а внутренняя система ограждает персонал центра при возможных массовых конфликтах. Новая система безопасности отвечает стандартам ЕС и является необходимой для эффективного управления и безопасности центра содержания мигрантов, отметили в УМВД.

Кроме того, центр для нелегальных мигрантов в Рассудове получил энергостабилизаторы для устранения проблем с энергоснабжением и обеспечения надлежащего функционирования оборудования по безопасности, независимо от колебания напряжения электротока. Техническую помощь центр в Рассудове, а также подобный центр в Журавичах на Волыни получили от Европейского Союза.

Кроме технической помощи, проектом предусмотрено проведение тренингов и семинаров для персонала обоих центров. Чешские эксперты, которые были в составе делегации, поделились своим опытом по вопросам ежедневного управления центрами и чрезвычайными ситуациями, а также вопросами управления кризисными ситуациями. Они предложили пути предупреждения и разрешения уже существующих конфликтов.