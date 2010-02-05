В ЦИК не против охраны, но Внутренние войска - это уже перебор

Члены Центральной избирательной комиссии не против охраны здания комиссии, но их беспокоит привлечение Внутренних войск МВД.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам заместитель председателя ЦИК Андрей МАГЕРА, комментируя соответствующее решение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

«Я не против того, чтобы были приняты меры безопасности по защите членов Центральной избирательной комиссии, сотрудников Секретариата комиссии, субъектов избирательного процесса, которые находятся на заседании Центральной избирательной комиссии. Это нормальное явление», - сказал А.МАГЕРА.

Вместе с тем, по его словам, «во всем нужно иметь меру», ведь, по его словам, главное назначение Внутренних войск - это охрана тюрем.

«Я не хотел бы, чтобы в обществе создалось впечатление, что Центральная избирательная комиссия – это тюрьма», - отметил А.МАГЕРА.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 февраля, В.ЮЩЕНКО ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины “О безотлагательных мерах по обеспечению законности и правопорядка во время проведения повторного голосования по выборам Президента Украины”.

Этим решением предусмотрено, что Служба безопасности Украины, Управление государственной охраны Украины, МВД во время подготовки, проведение повторного голосования и установления результатов выборов Президента Украины должны принять меры «по обеспечению государственной безопасности, недопущению проявлений террористического характера», а также усилить меры по своевременному выявлению и пресечению противоправных действий в отношении кандидатов на пост Президента, ЦИК, окружных и участковых избирательных комиссий, других субъектов избирательного процесса, в том числе со стороны субъектов избирательного процесса. Кроме того, эти ведомства должны охранять помещение ЦИК.