Кандидат в президенты Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещает повышение пенсий после завершения кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила во время теледебатов в прямом эфире на Первом Национальном телеканале.

«После завершения кризиса мы будем системно повышать пенсии, будем давать пенсии высокие и достойные тем людям, которые проработали всю свою жизнь, отдавая стране все свои силы и энергию. Для детей войны, которые также по закону должны получать повышенную пенсию, мы тоже обязательно сделаем это после окончания кризиса», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она еще раз отметила, что кризис закончится и экономика снова начнет стабильно развиваться максимум через полгода. Тогда, по ее словам, все социальные программы снова заработают, а без этого повышение соцстандартов невозможно.

«Мы не можем сегодня повышать социальные расходы в то время, когда нам нужно сначала поставить на ноги экономику, которая у нас, как и во всем мире, очень пострадала от кризиса», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, подчеркнув, что повышение соцстандартов для нее является одним из приоритетов.

Напомним, что Ю.ТИМОШЕНКО принимает участие в теледебатах одна, поскольку В.ЯНУКОВИЧ отказался вести публичную дискуссию со своим конкурентом.